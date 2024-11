Piccola Fiera d’Autunno tra eventi culturali e cibo

Dopo il grande successo dello scorso anno, la Piccola Fiera d’Autunno di Roncofreddo in programma oggi e domani raddoppia gli eventi divulgativi e culturali dedicati al cibo, alla sostenibilità, all’influenza del cambiamento climatico sul modo di fare agricoltura, alla diffusione di un consumo sempre più critico e consapevole. Oggi sabato 23 la biblioteca comunale, in via Carnacini, ospiterà due incontri: il primo alle 11 dal titolo "Produrre beni, produrre bene", il secondo alle 15 "Le api, il miele e il cambiamento climatico". Preceduto dai saluti della sindaca Sara Bartolini, si aprirà alle 11 l’incontro pubblico "Produrre beni, produrre bene", organizzato, coordinato e condotto da Gabriele Antolini, climatologo e agro-meteorologo presso Osservatorio clima di Arpae. Insieme a lui tre protagonisti, in varia veste, del mondo agroalimentare: Sergio Diotti, fondatore e curatore della "Biblioteca Gastronomica del Rubicone", aperta a Savignano sul Rubicone nel 2023; Andrea Fantini, geografo, specializzato in agroecologia, economia ecologica e politiche agroambientali; Matteo Pagliarani perito agrario, lavora nella Cooperativa di famiglia "Clorofilla", azienda agricola multifunzionale e sociale con produzione principalmente di farina, formaggi caprini, pasta e vino biologici. Nel pomeriggio, alle 15, la biblioteca ospiterà un altro interessante incontro sui temi agro-ambientali: "Le api, il miele e il cambiamento climatico", condotto da Martina Lucchi dell’azienda agricola Orticà. Martina racconterà cosa significa essere apicoltrice oggi e illustrerà al pubblico il grande lavoro e la cura che la produzione del miele comporta, con un focus sull’importanza vitale delle api, e su quanto il cambiamento climatico metta a repentaglio un intero ecosistema: l’interruzione della sincronizzazione tra api e piante, stagioni irregolari, specie di insetti invasive, scarsità d’acqua e cambiamenti dell’habitat sono tutti fattori che contribuiscono fortemente al declino delle popolazioni di api. Insieme a Martina Lucchi i produttori di miele presenti in Fiera, Procucci Dario, Bianchi Filippo e Paganelli Roberto. Al termine degustazione di mieli dei produttori. La giornata poi prosegue con le proposte culinarie delle 27 osterie, il mercato dei produttori e dei creativi, la musica e l’atmosfera unica della Piccola Fiera d’autunno di Roncofreddo.

Ermanno Pasolini