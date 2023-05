"Piero Venturi coccolava amici e clienti"

Si è tenuto i giorni scorsi il funerale di Piero Venturi (nella foto), l’imprenditore ricordato con grande affetto e stima dai familiari. "Ci ha lasciato mercoledì scorso - dicono i familiari - a 86 anni, dopo quasi 60 anni di attività imprenditoriale partita nel lontano 1965 da Villa Casone di Cesena. La passione e la dedizione al suo lavoro, sostenuto ed aiutato sempre dalla moglie Renata e dai figli Elisa ed Ivan, gli hanno permesso di realizzare il sogno della sua vita. Per Piero i clienti erano amici, li coccolava e viziava. Sono all’ordine del giorno clienti che dopo 20 - 30 anni tornavano ad acquistare tagliaerba nel suo negozio e sistematicamente ci chiedevano ’dov’è Piero?’, tanto era forte il rapporto creatosi. Ha superato crisi, momenti difficili e pure quell’incendio che avrebbe abbattuto chiunque. Si è stretto ai suoi collaboratori e insieme hanno ricostruito come prima e più di prima la ditta. Per Piero l’azienda era veramente una famiglia, i suoi collaboratori erano famiglia, nella sua officina sono nati e cresciuti uomini dediti al lavoro, al sacrificio, alla capacità di dirigere e guidare". Partito come officina auto diventò officina di moto, poi agricola, e infine di macchinari da giardinaggio. Ideatore e costruttore delle macchine professionali TosVe produsse queste potenti tagliaerba sino agli anni ’90 per poi dedicarsi completamente alla commercializzazione di grandi marchi. "La sua intuizione si è protratta negli anni - dicono i suoi cari - e ha incontrato generazioni per approdare ora anche al nipote che continuerà la strada intrapresa nel 1965, non senza qualche consiglio che comunque ’Piero gli farà avere’. Piero avrebbe voluto ringraziare tutti soprattutto i suoi ’burdel dl’officina’. Ciao Piero, riposa in pace".