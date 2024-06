Piogge e allagamenti. San Piero conta i danni

Ieri mattina, San Piero in Bagno, dopo il diluvio che l’ha colpita e allagata in gran parte del suo abitato, si è fortunatamente risvegliata sotto il sole. Nei luoghi pubblici all’aperto non si notavano più i segni degli allagamenti, dei detriti, dei ristagni d’acqua, che invero erano spariti già nel primo pomeriggio di lunedì, poco dopo che la dispettosità di Giove Pluvio aveva smesso di far precipitare una vera bomba d’acqua sull’abitato sampierano. I segni dell’acqua, del fango, dei detriti, ieri persistevano invece in tanti scantinati, cantine, garage, nei pianoterra di numerosi edifici privati, esercizi pubblici, aziende ed altri locali, che hanno ovviamente subito anche vari danni. Dopo l’eccezionale pioggia, fa il punto il sindaco Enrico Spighi: "Già lunedì pomeriggio, grazie al pronto intervento del personale comunale, dei Vigili del fuoco, della Protezione civile, la situazione d’emergenza è rientrata abbastanza rapidamente, anche grazie al forte senso di comunità da parte dei cittadini". C’è anche chi si chiede se tombini, caditoie, scarichi per l’acqua piovana erano completamente liberi. "Posso assicurare – ha spiegato ancora il sindaco – che gli scarichi pubblici per l’acqua piovana erano liberi. Li avevamo fatti ispezionare e ripulire da poco dal nostro personale, ma in realtà la pioggia è stata proprio tantissima, tantochè dopo poco che ha smesso di piovere il problema allagamenti di strade e piazze si è ben presto risolto da solo". Il sindaco fa il punto anche sull’ospedale: "Sul pozzetto dell’ascensore allagato sono intervenuti i Vigili del fuoco, ripristinando la situazione già nelle prime ore del pomeriggio di lunedì. Stiamo inoltre monitorando alcuni smottamenti".

Gilberto Mosconi