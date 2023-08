Polizia sotto organico di 20 unità "Così non si garantisce la sicurezza"

A far da detonatore al caso è l’arresto di un ubriaco violento, un algerino già noto alle forze di polizia, nella serata venerdì in pieno centro a Cesena, in piazza della LIbertà. Un evento di ordinaria emergenza per una città con un organico di polizia drammaticamente sottodimensionato. La denuncia è di Roberto Meloni, segretario provinciale del sindacato autonomo di polizia Sap. L’uomo è stato arrestato e denunciato per resistenza e violenza contro pubblico ufficiale. Ha aggredito anche un giovane che aveva tentato di fermarlo mentre cercava di aoppropriarsi di una bicicletta. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato rimesso in libertà (come prevede la legge).

Il quadro è preoccupante: "Vige di fatto uno stato di sostanziale impunità per chi commette i reati – afferma Roberto Meloni – per il quale a fronte delle condanne anche comminate non ne consegue la effettiva applicazione per effetto di meccanismi perversi che ne vanificano le finalità. Il risultato è la crescente e pericolosa convinzione che non esistano sanzioni efficaci e che per questo alla fine tutto sia permesso. Ecco quindi che la funzione di garanzia della sicurezza pubblica e del rispetto delle regole pare affidata unicamente alle forze dell’ordine chiamate ad intervenire al verificarsi dei fatti per ristabilire l’ordine".

E qui emerge il problema dell’organico carente del Commissariato di Cesena. Spiega ancora il Sap: "Gli attuali organici della Provincia di Forlì-Cesena non consentono di fare fronte in maniera efficace alla richiesta di sicurezza della cittadinanza. Esempio lampante è proprio il Commissariato di Cesena che, forse in maniera ancora più marcata della Questura, nel corso degli ultimi anni, a seguito di pensionamenti mai avvicendati e mancate assunzioni, ha perso il 20 per cento della sua forza. A fronte di un organico di circa 100 persone di qualche anno fa oggi conta un organico di meno di 80 persone assolutamente insufficiente per fare fronte alle esigenze di sicurezza della città di Cesena. Lo ribadiamo con forza, occorre rivedere l’entità dell’organico del Commissariato di Cesena e rapportarlo alle effettive esigenze di una realtà come la nostra perché si possa effettivamente parlare di sicurezza. Basti pensare che ci sono città capoluogo di provincia con un quarto degli abitanti di Cesena che però, essendo sedi di Questura, possono contare su un organico che si avvicina alle 200 unità". La richiesta minima è riportare l’organico cesenate a cento unità.

Il segretario provinciale del sindacato di polizia solleva ancora una volta il tema della realizzazione del trasferimento della sede del Commissariato nell’area del Sap: "Che fine ha fatto il progetto di costruzione del nuovo Commissariato? A che punto sono i lavori di costruzione? Spesso ci viene chiesto e noi francamente non siamo in grado di dare una risposta".