Ponte di Bagnarola intitolato a Renzo Baredi

Sarà intitolato a Renzo Baredi il ponte di Bagnarola sulla nuova Ciclovia del Pisciatello. Lo ha comunicato ieri l’amministrazione comunale, che ha voluto dare un valore ad una persona molto nota sul territorio, nella cui vita politica e amministrativa si è sempre spesa tanto proprio per i cittadini e la frazione di Bagnarola. Renzo Baredi è stato uno stimato maestro elementare, consigliere comunale e personalità molto amata in tutto il quartiere dove viveva e che nel corso della sua vita lo ha sempre apprezzato per l’attività a favore della collettività. Baredi, scomparso prematuramente nel 2016 a causa di un improvviso arresto cardiaco, era conosciuto da tutti per il suo impegno in ambito scolastico e in ambito politico e per la passione per la storia del territorio. La richiesta del comitato di zona, in accordo con la famiglia Baredi, è arrivata nei mesi scorsi e l’amministrazione l’ha subito accolta favorevolmente, portando avanti tutto l’iter burocratico necessario e approvando all’unanimità una delibera di giunta. La Prefettura ha risposto in termini positivi e così, nelle prossime settimane verrà installata una targa a ricordo di Baredi, sul manufatto portante realizzato in travi di legno, in corrispondenza del nuovo percorso ciclopedonale che collega Cesenatico a Cesena. Il sindaco Matteo Gozzoli è felice di aver portato a termine l’iter per l’intitolazione: "Siamo molto contenti che la Prefettura abbia accettato la nostra richiesta e questa è una delle intitolazioni a cui teniamo, portata avanti da noi per dare il giusto riconoscimento ad alcune personalità legate a Cesenatico e che hanno fatto il bene del territorio e si sono impegnate per la nostra gente. Renzo Baredi ne è un esempio importante e abbiamo accettato subito la richiesta arrivata dal comitato di quartiere". Baredi, oltre ad insegnare, aveva una grande passione per i libri e per la vita politica. Quando era giovane aveva militato nella Democrazia Cristiana e in età matura nell’Udc, sino a marzo 2016, quando è stato colpito da un infarto in piena campagna elettorale. Riguardo ai ponti presenti sui corsi d’acqua, il Comune negli ultimi anni s è impegnato parecchio. È stata infatti realizzata la ristrutturazione radicale del ponte di viale Roma che collega il centro con il lungomare, è stato installato un nuovo ponte ciclopedonale in via Ferrara sulla Vena Mazzarini ed è stato progettato il ponte sulla via Fenili a Sala, che rappresenta un altro punto strategico per il traffico. Inoltre è in fase di progettazione il nuovo Ponte del Gatto, in corrispondenza del principale ingresso cittadino, dove la linea ferroviaria incrocia l’inizio della via Cesenatico e di fatto inizia la sezione galleggiante del Museo della Marineria.

Giacomo Mascellani