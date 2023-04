Ponte di Pasqua col cappotto Le temperature gelide non spaventano i turisti

Le basse temperature non hanno spento la Pasqua 2023. Nonostante le condizioni meteo non fossero particolarmente invitanti per andare al mare, la riviera è stata letteralmente presa d’assalto ed il merito è anche e per molti versi soprattutto, dei tornei sportivi. Il ritorno in grande stile del Torneo del Mare Adriatico, che assegna la ventiseiesima edizione del Trofeo Città di Cesenatico, organizzato da Adriasport in collaborazione con il Comune di Cesenatico e il Bakia, ha portato oltre 6mila giovani e giovanissimi calciatori provenienti da tutta Italia, la maggior parte dei quali erano accompagnati dai genitori, riempiendo buona parte delle 180 strutture ricettive aperte, con lo stadio "Moretti" tornato protagonista, assieme agli altri impianti sportivi di Cesenatico e Cervia. C’è stata una buona partecipazione anche ai tornei di volley organizzati da Eurocamp e sono stati 143 gli atleti che hanno affollato i campi sulla spiaggia antistante piazza Costa, per la 14esima edizione del Beach Volley Meeting targato Bvo. La Congrega Velisti Cesenatico ha invece portato 43 equipaggi (24 italiani, 16 dalla Germania, 2 dalla Repubblica Ceca e uno dall’Austria), per la 47esima edizione delle Vele di Pasqua, una manifestazione internazionale che dalla metà degli anni Settanta rappresenta il primo banco di prova della stagione per molti appassionati di vela. E a proposito di vele, con la Pasqua, come vuole la tradizione, sono tornate ad alzarsi le colorate vele al terzo delle barche storiche della Sezione galleggiante del Museo della Marineria, e sono tornati i "Mercatini delle vele", in piazza Ciceruacchio ed in viale Anita Garibaldi. Il Cesenatico Camping Village tra case mobili e piazzole per i camper ha ospitato circa 5mila vacanzieri desiderosi di vivere il tempo libero all’aria aperta, in questo grande spazio verde affacciato sul mare.

Gli albergatori sono i primi che sorridono e Silvia Pasolini dell’Hotel Lungomare è felice: "E’ stata una Pasqua molto buona, con meno turisti italiani forse per le temperature non calde, perchè molti preferiscono aspettare un clima più estivo, mentre gli stranieri ci hanno dato grandi soddisfazione, con tante presenze da Austria, Svizzera e Germania, con turisti che rimangono anche una settimana e hanno maggiore disponibilità di spesa Gli sportivi ed i ciclisti in particolare, per noi sono una risorsa". Michele Canali dell’Hotel Zeus e Pensione Floreale, è invece tra gli operatori turistici che hanno deciso di aspettare un periodo più caldo: "Confrontandomi con i colleghi, possiamo dire che è stata una buona Pasqua, tuttavia noi abbiamo preferito aspettare per essere più sicuri ed accogliere i vacanzieri con temperature più piacevoli, così apriremo il 21 per il lungo ponte del 25 aprile".

Fra i ristoranti sul porto, Arturo Simoncelli dello storico ristorante La Baia sul molo di Levante, è soddisfatto di questo inizio di stagione: "La Pasqua tradizionalmente segna l’inizio dell’estate, anche se quest’anno, pur essendoci stato il sole, il clima non è ancora prettamente balneare; la ristorazione tuttavia è un punto forte della riviera e di Cesenatico in particolare, dove noi abbiamo accolto tantissimi buongustai, fra i quali molti clienti fissi, ma anche tanti nuovi turisti". Michael Nardi del Bagno Cala Romeo è soddisfatto di questo momento di lancio della stagione 2023: "Ci siamo fatti trovare pronti ed abbiamo ospitato tantissime persone desiderose di tornare a vivere la spiaggia e il mare, tra i quali molti giovani; anche le prenotazioni per l’estate stanno andando a gonfie vele e ci sono ottimi presupposti per fare una stagione alla grande". Giacomo Mascellani