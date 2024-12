Poste chiuse dopo l’esplosione. A Pievesestina lavori nell’ufficio

Dopo l’assalto di venerdì sera all’ufficio postale di Pievesestina, dove alcuni malviventi hanno preso di mira lo sportello bancomat facendolo esplodere e provocando ingenti danni, l’ufficio è stato chiuso al pubblico.

Dopo aver fatto esplodere la cassa adibita ai prelievi collocata a fianco dello sportello di via Dismano, gli assaltatori non sembra siano riusciti a mettere le mani sul denaro perché le conseguenze dell’esplosione, con il sistema della ‘marmotta’, avrebbero enormemente compromesso l’accesso alle banconote. L’operazione consiste nell’inserire una quantità di esplosivo per poi farlo detonare attraverso una miccia. Le forze dell’ordine sono al lavoro, anche con l’ausilio delle telecamere della zona, per dare un’identità ai ladri.

Intanto Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Dismano 4868 a Cesena è stato chiuso ieri, 17 dicembre, e resterà chiuso fino al 31 gennaio 2025 per lavori interni. A partire da oggi e per tutto il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso l’ufficio di Diegaro in via Ceriana 55 a Cesena, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. L’ufficio è dotato di Atm Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.