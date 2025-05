"Praticare judo aiuta a fronteggiare gli attacchi"

"Il Judo è lo sport più efficace per fronteggiare un attacco", ha raccontato Marco Brasini. "Le mie allieve camminano a testa alta, sicure della propria capacità di autodifesa", ha aggiunto Danilo Nicolì. I due maestri spiegano che alcuni aspetti del Judo, come il saluto o l’aiutare l’avversario a rialzarsi, educano al rispetto delle persone.

E che funzione può avere la lettura nell’educare le nuove generazioni? "Può offrire preziosi spunti di crescita e arricchimento – ha precisato Sandra Bandi, titolare di Mondadori Bookstore – tanti libri parlano dell’emergenza attuale con un linguaggio semplice, rivolto ai ragazzi".

"Diverse volte, purtroppo – ha spiegato il luogotenente Cristian Provvedi – le forze dell’ordine intervengono con lo spirito di chi vuole riportare ordine nella vita della vittima e al tempo stesso indirizzare il colpevole a un percorso rieducativo che un giorno gli consenta di tornare a relazionarsi con gli altri, ma in maniera corretta".

Cosa suggerirebbe a ragazze come noi che a volte provano timore per via delle notizie allarmanti che ogni giorno si sentono? "Di imparare a riconoscere le dinamiche malate. Spesso, infatti, l’uomo violento ha un atteggiamento subdolo che alterna ai raptus dei momenti di calma e dolcezza". Ha risposto l’attrice Beatrice Balzani introducendo la proiezione del suo corto "Aurora", che dovrebbero vedere anche molti adulti.

Classe 2ª F scuola San Domenico. Docenti: Rossella Lanza, Maria Rossi, Gianluca Liardo