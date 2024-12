Premi Pombeni e Frassineti: ecco i vincitori

Venerdì presso l’Unità Operativa di Cesena del Dipartimento di Psicologia ’Renzo Canestrari’ dell’Università di Bologna, si è svolta la cerimonia conclusiva della seconda edizione dei premi alla memoria delle professoresse Maria Luisa Pombeni e Francesca Frassineti, promossi da Ser.In.Ar.. Si sono aggiudicate il premio Frassineti Margherita Covelli con una testi di laurea sul concetto delle decisioni, come integrazione fra conoscenza a priori e evidenze sensoriali e Valentina Bernardi, la cui tesi di laurea verte sul rapporto fra scelta ottimale e scelta subottimale. Per quanto concerne il premio Pombeni sono risultati vincitori Filippo Coehlo e Alice Zenari: il primo con una tesi sull’efficacia degli interventi psicologici per il benessere lavorativo e la seconda con un approfondimento sugli aspetti di resilienza per il successo femminile nella carriera professionale.