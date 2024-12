Premiato l’hub al Cervese Sud per la biblioteca decentrata

La rete bibliotecaria cittadina continua gradualmente a crescere, aprendo le porte a nuovi utenti di tutte le età che vivono nei vari quartieri. Una proposta riconosciuta anche dalla Regione Emilia-Romagna che, nell’ambito del bando per il finanziamento di progetti in materia di biblioteche e archivi a favore delle istituzioni culturali, ha assegnato all’hub di comunità di Sant’Egidio un contributo di 56.250 euro, il più alto concesso, collocando la città di Cesena al terzo posto nella graduatoria regionale.

"Questo riconoscimento – commenta l’assessore alla cultura Camillo Acerbi – ci inorgoglisce e ci incoraggia a proseguire in questa direzione di valorizzazione delle biblioteche e dei punti lettura della città, a partire dal cuore di questa rete, la Biblioteca Malatestiana. Così come avvenuto a Borellonche a Sant’Egidio, lo scorso maggio, abbiamo dato avvio al community hub, struttura a servizio del territorio e luogo che offre servizi integrati alla e con la comunità: servizi di natura culturale, ma anche sociale, per il tempo libero, la sensibilizzazione ambientale e la promozione della salute, la partecipazione cittadina e la formazione".

"Con questo secondo hub decentrato - prosegue l’assessore Acerbi - andiamo dunque ad ampliare la rete bibliotecaria, dando vita a un luogo che risponderà ai bisogni delle realtà locali e a una precisa richiesta della comunità".

Grazie al finanziamento regionale e al bronzo assegnato all’hub di via Cervese 1260 all’interno dell’hub di Sant’Egidio hanno trovato collocazione la seconda biblioteca decentrata multiservizi della Rete Bibliotecaria Cittadina Con.Te.Sto; lo sportello facile contenitore che raccoglie la gran parte dei servizi comunali dove è possibile avere risposta alle molteplici esigenze e richieste dei cittadini; il punto di facilitazione digitale; lo sportello di comunità e il punto anziani; il servizio sociale territoriale per le persone fragili con attività rivolte a minori con disabilità; il Baby pit stop per i neogenitori, uno spazio polivalente.