Premio Teleromagna 50. Vince Diamond Francis

Martedì sera, l’ultima settimana della stagione 2024 del trotto estivo targato Ippodromo del Savio, si è aperta con una serie di corse di primo livello, caratterizzate da eccellenti risultati cronometrici e dalla grande affidabilità dei favoriti, che si sono dimostrati all’altezza delle aspettative – e dei pronostici – di tutte le sette sfide in programma. La corsa clou era il ‘Premio Teleromagna 50’ che in effetti non ha creato particolari grattacapi al ‘classico’ Diamond Francis, in pista per rodare la condizione in vista del Città di Treviso e facile vincitore con Andrea Farolfi in sediolo, piombato sul traguardo alla media di 1.12.3. Alle sue spalle si sono piazzati Cannes dei Greppi e Corsaro San. La serata si era aperta alle 21, col successo di Fiorella Jet, brillante leader che in 1.15.7 ha facilmente disposto della trascurata Flame Ad e dell’attesa quanto deludente Fly Big Laksmy. Tutto facile anche per All About Bi e Otello Zorzetto alla seconda corsa, che hanno vinto in 1.16.1 davanti a Dylan Kris e Dimitri Zs, mentre alla terza si è registrato il successo in 1.17.9 di Gentian Kronos e Lorenzo Baldi che hanno preceduto lo scandinavo Loui Hankock e Giò Giti. La quarta corsa era invece abbinata alla scommessa nazionale Tris Quartè e Quintè, un doppio chilometro con partenza ai nastri. Lo svolgimento della gara è stato caratterizzato dal ‘coast to coast’ vittorioso di Castore Lux, ospite delle scuderie cesenati che per l’occasione è stato condotto da Enrico Bellei. I due hanno tenuto a bada la concorrenza imponendosi in 1.16.2. Alle loro spalle sono arrivati Astecca Dimar e Vasterbo Sky High, mentre la quarta posizione è andata a Zobeide Erre, a sua volta davanti a Caravaggio Grif.

La tris ha pagato poco più di 23 euro, la quartè è arrivata a 97,80 euro e la quintè ha toccato quota 483. Tornando allo spettacolo in pista, Enrico Bellei è stato protagonista anche alla quinta corsa, questa volta alle redini di Futura Laksmy: il binomio ha infatti vinto in 1.14.5 precedendo Fitness Grif e Florida Lubi. L’epilogo della serata è infine stato nel segno di Roberto Vecchione, che ha portato al successo Ewa Bi, giumenta di scuola olandese e colori rosso verdi di Mauro Biasuzzi che in 1.13.8 ha preceduto di almeno cinque lunghezza Eloy Jo Francis e il compagno di colori Evergreen Bi. A questo punto sul calendario restano dunque soltanto due appuntamenti: quello in programma domani sera e il gran finale di sabato, quando l’Ippodromo del Savio stenderà il tappeto rosso in occasione dell’edizione 2024 del Campionato Europeo.