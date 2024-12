Presepe in Strada 2024-2025: inaugurazione a Villalta con il vescovo e il sindaco

Domani sera, alle 20, s’inaugura l’edizione 2024-2025 del Presepe in Strada. Per il sedicesimo anno l’appuntamento è nel giardino pubblico di Villalta affacciato su via Cesenatico angolo via Caduti di tutte le guerre. Alla cerimonia parteciperanno il vescovo Douglas Regattieri e il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli.

Chi visiterà il presepe, grazie ad un percorso interno, avrà la sensazione di essere protagonista della sacra rappresentazione insieme ai pastori e agli altri personaggi posti a destra e a sinistra del vialetto. "Il presepe – dice Davide Ceccarelli –, si compone di oltre venti personaggi a grandezza naturale ed è collocato sotto il portico di una casa colonica romagnola, unica ’anomalia’ di un presepe della tradizione popolare francescana, ideato e allestito, dal Comitato culturale ’Il Mulino’ per augurare un sereno Natale a tutte le persone della nostra frazione e a tutti coloro che percorreranno la via Cesenatico. Portiamo un segno di pace e di speranza per tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Anche quest’anno sarà allestita una nuova scena che di solito non manca mai in un presepe tradizionale come il nostro. Non anticipiamo nulla, ma sarà una bella sorpresa".

Ceccarelli per il Comitato ’Il Mulino’ tiene a ringraziare tutte le persone che aiutano i volontari ed in particolare i bambini che quest’anno hanno lavorato con i più grandi per rendere ancora più bello e unico il Presepe in Strada. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Cesenatico ed è realizzata in collaborazione con la parrocchia di Villalta ed il contributo di Riviera Banca- Credito Cooperativo.