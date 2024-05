Prestia assente forzato. Cresce l’attesa per Toscano

Dopo i due giorni di riposo concessi da Domenico Toscano alla squadra, è iniziata ieri pomeriggio, a Villa Silvia, la preparazione al match di domenica 19 maggio all’Orogel Stadium Manuzzi contro la Juve Stabia, ultimo impegno ufficiale e decisivo per l’assegnazione della Supercoppa di C.

Partita a cui il Cavalluccio si presenta con l’emergenza in difesa: alla defezione di Matteo Piacentini, out già da alcune settimane per un problema agli adduttori, si aggiunge anche quella di Giuseppe Prestia, in diffida come Berti e lo stesso Piacentini prima della gara contro il Mantova e ammonito al ’Martelli’ sul finire del primo tempo per un fallo su Mensah.

La buona notizia è che Luigi Silvestri si avvia al completo recupero e contro le ’vespe’ dovrebbe essere regolarmente in campo.

Gara dicevamo che chiude la stagione e che potrebbe anche essere l’ultima di Domenico Toscano sulla panchina bianconera, questo se non si troverà l’accordo sul prosieguo del rapporto.

Il tecnico chiede un biennale e garanzie tecniche sulla rosa per la B, la società è disposta a concedere un anno in più rispetto all’attuale scadenza di giugno 2025, ma solo in caso di salvezza. La partita è ancora aperta anche se il tempo che passa e il silenzio, da entrambe delle parti, lascia intendere che la stretta di mano sia lontana.

Toscano potrebbe alla fine accettare le avances di altre squadre e le offerte non gli mancano. Catania, Padova e Vicenza sono le prime pretendenti, disposte a mettere sul piatto triennali anche corposi dal punto di vista economico. Il Cesena invece avrebbe come prima alternativa Moreno Longo che con Artico come D.s. ha vinto il campionato di C da ad Alessandria nella stagione 2021. Ultima esperienza per lui a Como in questa stagione dove è stato esonerato a novembre con la squadra al sesto posto. Morta sul nascere invece l’ipotesi Filippo Inzaghi. L’ex centravanti di Milan e Juve ha un ingaggio molto alto ed è inseguito anche dal Palermo.

Andrea Baraghini