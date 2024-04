Primavera 2, oggi la sfida a Perugia. Derby dell’Under 16 contro il Rimini

Con il perentorio successo di sabato scorso (2-0) sul Benevento nello scontro diretto, il Cesena Primavera 2 ha ipotecato la promozione in Primavera 1. Ma ora, a cinque giornate al termine del campionato, va concretizzata. I bianconeri con la vittoria sui sanniti hanno riportato a +7 il distacco in classifica quando gli avversari erano arrivati a minacciarli sotto di quattro lunghezze. Nel quarto d’ora finale dello scontro diretto a Villa Silvia, prima Ghinelli poi il bomber Coveri hanno ribadito la forza dei bianconeri che da qualche giornata si era un po’ offuscata.

Oggi alle 15 all’antistadio del Renato Curi a Perugia i romagnoli sfideranno gli umbri ottavi in classifica a -26 dalla capolista. Il Cesena quindi ha spianata la via del ritorno, dopo essere retrocesso la scorsa stagione, ma il percorso va concluso e capitalizzato. Oggi intanto il Benevento, che perdendo lo scontro diretto ha subito una grossa botta anche a livello psicologico, sarà impegnato in casa contro la Ternana. All’andata il Cesena non ebbe problemi contro il Perugia schiacciando per 4-1; dopo il match odierno sabato prossimo impegno interno con il Bari, poi a Palermo, a Villa Silvia con l’Entella e l’11 maggio chiusura del torneo a Salerno e la convinzione di imitare in pieno la squadra maggiore ormai è fortissima.

Nel frattempo, alle 17 sul campo del Romagna Centro a Martorano, oggi l’Under 14 si misurerà con la Vis Pesaro. Domani invece, sia l’Under 17 che l’Under 15 delle giovanili del Cavalluccio saranno impegnate in gare fuori porta, per l’esattezza contro la Lumezzane (Brescia). L’Under 16 accoglierà invece il Rimini a Martorano e l’Under 13, sempre domani, sarà impegnata nel Torneo Tassi allo Stadio Clara Weisz di Castel Maggiore (Bologna)