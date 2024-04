Primavera 2 vola a +7 sui campani. Under17-Spal, pareggio pirotecnico

Quattro successi ed un pareggio per le formazioni giovanili bianconere nel week end appena passato.

La più importante e celebrata è stata sicuramente quella della formazione Primavera 2 che sabato a Villa Silvia si è aggiudicata lo scontro diretto contro il Benevento (2-0 gol di Ghinelli e Coveri) successo che consente ai ragazzi allenati da Nicola Campedelli di portare a 7 punti il vantaggio sui campani quando mancano cinque giornate al termine della stagione.

Unico pari quello ottenuto dalla formazione Under 17 in casa contro la Spal. Un 3 a 3 pirotecnico con le reti di Galvagno (doppietta) e Zamagni per i bianconeri. In classifica Cesena terzo con 56 punti a 4 lunghezze proprio dagli spallini e a 6 dalla capolista Vicenza.

Spal invece superata dall’under 15, vittoria che permette di conquistare la prima posizione. Risultato finale 3 a 2 e a segno per i ragazzi di Zanetti, Bartoli, Favale e Ballacci.

Netto successo quello dell’Under 16 ( 6-0) contro il San Marino, Cenerelli, Da Rugna, Giunchi, Poletti e Moretti (doppietta) i marcatori.

L’Under 14 che si è aggiudicata l’amichevole contro il Corticella (gol di Faedi, Lanna e Shehi) e l’Under 13 che ha vinto i quattro tempi disputati contro il Sassuolo chiudono il quadro dei risultati del finesettimana.

Andrea Baraghini