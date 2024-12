Primavera, ultimo sforzo dell’anno ad Udine

Quello di oggi sarà il terzo impegno nel giro di appena otto giorni per la Primavera allenata da Nicola Campedelli: allo stadio Centro Sportivo Comunale, Codroipo (UD), andrà in scena uno scontro fra squadre che vogliono abbandonare la bassa classifica. I due pareggi arrivati nelle ultime due giornate hanno lasciato qualche rimpianto, vuoi per i gol subiti negli ultimi minuti, vuoi per qualche occasione da rete non sfruttata. Quella di oggi, sia pure in trasferta è una occasione da capitalizzare al massimo. L’Udinese allenata da Igor Bubnjic ha di gran lunga la peggiore difesa del campionato e una differenza reti con un saldo negativo di trentuno gol. Ci potranno essere alcune rotazioni tenendo conto che sia contro la Lazio che contro il Verona il Cesena ha disputato incontri col risultato sempre in bilico e tirati con notevole dispendio di energie.

Il duo d’attacco composto da Coveri (nella foto) e Perini ha disputato entrambi gli ultimi due incontri, potrebbero magari partire titolari anche oggi prevedendo poi che nella ripresa possono prendere il loro posto Cavaliere, Tosku, Okolu o Papa Wade. Torna dopo la squalifica Arpino che potrebbe a questo punto diventare una alternativa per concedere un turno di riposo a Castorri se Nicola Campedelli decide di rinunciare al rifinitore. Dopo l’ottimo ingresso e il bel gol segnato nel match contro la Lazio si ripropone per una maglia da titolare anche Ghinelli. In porta è possibile il rientro di Giulio Veliaj mentre per la difesa, visto che Valentini è un vero punto fermo e Manetti assicura una grande spinta sulla destra, potrebbe esserci il rientro di Pitti sulla sinistra e a quel punto Dolce potrebbe iniziare l’incontro in panchina.

Il fischio di inizio è alle 13, a dirigere l’incontro è stato designato Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo. È possibile seguire la partita sul canale 60 del digitale terrestre. Questi i risultati degli anticipi disputati ieri: Inter-Roma 1-4, Monza-Milan 0-2, Empoli-Cremonese 0-0.

Roberto Daltri