Primo appuntamento del 2024 con “C’era una volta”, la fiera dedicata all’ officina antiquaria, vintage e brocantage che si terrà nei padiglioni di Cesena Fiera oggi e domani. Come di consueto, la manifestazione – che schiera circa 250 espositori - tiene in serbo molte proposte interessanti, con una variegata scelta di mobili e oggetti di antiquariato e modernariato, tessili, abbigliamento e accessori vintage, libri, giocattoli, stampe antiche. Fra le ‘chicche’ che si potranno ammirare (e acquistare) passeggiando fra gli stand anche pezzi romantici e di indiscusso fascino, come una coppia di grandi vasi (sono alti 60 centimetri) riccamente decorati, di manifattura Vecchia Parigi, risalenti alla seconda metà 800 e l’imponente vaso Medici in ceramica bianca, della prima metà del Novecento, firmato dalla Manifattura Richard Ginori Capodimonte. Ci sarà anche una deliziosa placca in biscuit, realizzata con la tecnica dell’alto rilievo, realizzata nei primi del 900’, che ritrae le tre Grazie e un amorino immersi in un’atmosfera bucolica. Il biglietto d’ingresso è di 3 euro (gratis per under 15 e over 70), acquistabile anche online sul sito https://ceraunavoltantiquariato.com In entrambe i giorni la fiera è aperta dalle 9 alle 18.30.