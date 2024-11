Primo successo esterno. Cesena 2005 quarta

Buon momento per Cesena Basket 2005, che nell’arco di tre giorni ha conquistato due importanti vittore nel campionato di basket di Divisione Regionale 1, l’ultima delle quali, venerdì sera, è coincisa anche col primo successo stagionale in trasferta per la squadra condotta da coach Marco Vandelli, valso – in attesa del recupero di altri incontri delle avversarie – il quarto posto provvisorio in classifica. I cesenati hanno infatti piegato l’International Imola 71 - 81 (17 - 26, 40 - 44, 52 - 62) dopo che mercoledì sera era arrivato il corroborante 83-65 contro Riccione. La striscia positiva aperta dai biancazzurri rende merito al lavoro e alle qualità di una squadra il cui inizio di stagione è stato pesantemente segnato dagli infortuni, a partire da quello di Dell’Omo, peraltro ancora in infermeria. A Imola i cesenati hanno mostrato due volti, alternando buone giocate accompagnate a un autorevole controllo dell’andamento della gara, a improvvisi blackout che hanno permesso ai padroni di casa di riavvicinarsi in più occasioni, riducendo il divario e riaprendo la partita.

Imola era partita forte (7-0), venendo però riacciuffata dai cesenati grazie a un Montaguti da 11 punti nei primi dieci minuti, al 17enne Ivan Pezzi e dall’altro veterano Filippo Rossi che hanno firmato prima l’aggancio, poi il sorpasso e infine l’allungo sul 17-26 al termine del primo quarto. Le due triple di Santoro non sono bastate a mollare definitivamente gli ormeggi, perché i padroni di casa hanno risposto salendo a loro volta di colpi e annebbiando le manovre cesenati, accorciando così fino al 40-44 dell’intervallo.

In uscita dagli spogliatoi è arrivato un nuovo allungo della Cesena 2005, che con un parziale di 14-4 ha ripeso le distanze questa volta trainata dall’altro Pezzi, Oscar, protagonista della terza frazione. Almeno fino all’ennesimo ritorno imolese che però Cesena ha arginato senza troppi patemi, sfruttando una serie di buone giocate di Jacopo Santoro per tenersi a distanza di sicurezza fino alle battute finali. Ora i cesenati, usciti a testa alta da un trittico di impegni ravvicinati, avranno qualche giorno a diposizione per tornare a lavorare in palestra ritrovando la solita routine in vista della seconda trasferta consecutiva in programma sabato prossimo, 16 novembre, alle 18.30 sul campo dell’Aics Junior Forlì. Il tabellino del match contro Imola: Montalti 2, Rossi 8, Santoro Jacopo 11, Montaguti 19, Magnani, Ugolini, Pezzi Oscar 15, Torroni 2, Gremantieri, Santoro Filippo 6, Sangiorgi 6, Pezzi Ivan 12. All. Vandelli.

Luca Ravaglia