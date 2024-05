Progetto GreenMob, primo test a Cesena

Verrà sperimentato a Cesena il progetto GreenMob, un pianificatore di viaggio multimodale per viaggi sostenibili, sviluppato da un consorzio di partner europei. L’obiettivo è ridurre le emissioni di biossido di carbonio (CO2) prodotte dai viaggi motorizzati, promuovere il trasporto sostenibile ed ecologico e aumentare la consapevolezza e i dati sulla sostenibilità.

Grazie a un calcolatore certificato delle emissioni di CO2, sviluppato da Wecity e integrato in una piattaforma Mobility as a Service (MaaS), l’interfaccia user-friendly calcola e mostra le emissioni di CO2 associate a qualsiasi viaggio in città, inoltre consente di aumentare la consapevolezza e supportare opzioni di trasporto ecologicamente responsabili per i viaggi in città.

"Insieme al Comune di Cesena – commenta Roberto Sacchetti, presidente di Start Romagna – facciamo da apripista in un progetto che aggiunge nuovi stimoli e consapevolezze sul percorso verso una mobilità più sostenibile che integri vari modi di trasporto. La piattaforma promette informazioni esaustive su percorsi, orari, tariffe e aggiornamenti in tempo reale, oltre all’integrazione innovativa di uno strumento di monitoraggio delle emissioni di CO2 che riconosce automaticamente la modalità di trasporto utilizzata e calcola le emissioni. GreenMob consente ai consumatori di prendere decisioni informate, contribuendo così a un futuro più pulito e verde".

Il progetto GreenMob sarà presto testato nelle città di Cesena, Viladecans (Spagna) e Debrecen (Ungheria), al fine di determinare la fattibilità e l’efficacia della soluzione.