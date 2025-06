Promossi e patentati i ’BimbiApiedi’ di Bagno

Con l’ultima campanella, la scuola prende piede. Ieri mattina, si è infatti svolta una bellissima, speciale, edizione dell’iniziativa che, negli anni scorsi, era conosciuta come ’BimbinBici’. Lo dice, con soddisfazione, il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, che spiega: "Quest’anno senza biciclette, ma con lo stesso entusiasmo di sempre, è nata ’BimbiApiedi’, una camminata gioiosa e partecipata che ha unito alunni, insegnanti e famiglie dell’istituto comprensivo di Bagno. In occasione dell’ultimo giorno di scuola, oltre 200 bambine e bambini della nostra scuola primaria hanno percorso insieme un tragitto a piedi da San Piero verso la pista ciclopedonale fino a raggiungere, Bagno, accompagnati da un clima di festa e condivisione". "Ad accoglierci in piazza Ricasoli – aggiunge il primo cittadino di Bagno – i volontari della Pro Loco di Bagno e una deliziosa merenda, offerta con generosità dai commercianti locali, che ringraziamo sinceramente per la loro costante disponibilità e partecipazione. L’iniziativa è stata anche l’occasione per consegnare le ’patenti del pedone’ ai nostri studenti, che hanno seguìto durante l’anno il consueto percorso di educazione stradale, curato con impegno e professionalità dalla nostra Polizia locale, sempre al fianco della scuola nelle formazione dei cittadini di domani". "Un grazie di cuore a dirigenti e insegnanti, alle famiglie, ai volontari e a tutte le persone che hanno reso speciale questa giornata – conclude Spighi –, confermando, ancora una volta, quanto sia importante promuovere la mobilità dolce, i sani stili di vita e il piacere di condividere momenti di comunità".

Gilberto Mosconi