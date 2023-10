Pronti a tutto per un pugno di like

Guardate bene quei video e vedrete decine e decine di altri ragazzi in cerchio intorno agli sfidanti. Tutti con i cellulari in mano intenti a riprendere e illuminare il combattimento. Un trofeo da far girare sulle chat e sui social per potersi vantare. Viverlo dal vivo non basta più. Sangue e arena da immortalare e condividere con gli amici nel ruolo dei follower. Tutto per un pugno di like.

Filippo Graziosi