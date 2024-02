"Pronto a dare un contributo per l’alternativa alla sinistra" Stefano Angeli, ex consigliere comunale di Forza Italia, non si riconosce nel centrodestra attuale ma considera Casali un buon candidato. Non ha ancora deciso per chi votare e non esclude un futuro impegno politico. Ritiene utile un'alternanza di governo a Cesena e vede la partita aperta tra centrosinistra e centrodestra.