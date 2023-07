Prossima area camper, il Comune cerca un gestore

di Gilberto Mosconi

Aprirà a breve a Bagno di Romagna, un’ apposita area per la sosta dei camper. Lo comunica il sindaco Marco Baccini, che poi, così spiega informa: "Abbiamo avviato un’indagine esplorativa finalizzata a ricercare operatori interessati alla gestione dell’area camper comunale "Secondo Casadei" (Il famoso violinista, compositore, arrangiatore, romagnolo), di nuova realizzazione, situata a Bagno nord, lungo la provinciale ’SP138 Savio’".

Prosegue poi il primo cittadino: "Coloro che manifesteranno interesse a gestire l’Area Camper, saranno poi successivamente invitati a presentare un’offerta di gestione puntuale ed esaustiva, nell’ambito di una gara comparativa istruita dal Comune per individuare il vincitore. Al gestore spetteranno gli introiti derivanti dall’attività esercitata nell’area Camper (è situata fra la struttura di Protezione civile, ora sede scuola media, e il ponte di Larciano), compresi gli eventuali introiti pubblicitari e altri ricavi previsti nel progetto gestionale. Le tariffe applicate dal gestore dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune. Il canone di concessione, che sarà posto a base di gara per la concessione, è di 100,00 euro annui. Il costo delle utenze è a carico del gestore. Preciso che l’Area Sosta Camper è costituita da sette piazzole ed è dotata di illuminazione e sistema di gestione per camper e di servizi igienici. La durata della concessione è di cinque anni".

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, saranno le 13 di giovedì 27 luglio".