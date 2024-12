Provincia di Forlì-Cesena: rallenta la produzione manifatturiera secondo la Camera di Commercio

Nella Provincia di Forlì-Cesena, come certifica l’analisi congiunturale del settore manifatturiero effettuata dalla Camera di Commercio della Romagna, il trend della produzione è in rallentamento negli ultimi 12 mesi, con variazioni tendenziali, congiunturali e medie negative; tuttavia, la dinamica congiunturale sembra stabilizzarsi, con riferimento ai comparti alimentare, confezioni e chimica.

Continua in particolare la fase recessiva per i comparti calzature, legno, mobili e prodotti in metallo, conseguentemente anche al rallentamento delle esportazioni nel corso degli ultimi mesi. Rispetto a quello precedente, il terzo trimestre del 2024 ha segnato una flessione dell’output produttivo (-7,1%) e del fatturato a valori correnti (-9,5%), in linea con i risultati del precedente trimestre, sebbene in peggioramento. In contrazione appaiono anche la domanda interna e quella estera (rispettivamente -13,0% e -4,7%).

Gli andamenti riscontrati dal complesso delle imprese rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno evidenziano performance produttive medie in flessione (-5,3%). La dinamica non è particolarmente differente a livello dei singoli comparti, se si esclude una variazione positiva per quello alimentare (+2,1%) e per le confezioni (+26,3%); gli altri comparti sono tutti in flessione, in particolare calzature (-21,5%), legno (-16,5%), mobili (-15,9%) e macchinari (-10,3%).

Il fatturato delle imprese manifatturiere locali risulta inoltre in flessione (-8,1%) rispetto ai 12 mesi precedenti, analogamente agli ordinativi interni (-11,0%) ed esterni (-4,8%), così come l’occupazione (-3,1%) rispetto al medesimo trimestre del 2023.

La dinamica produttiva media risulta tuttavia non omogenea a livello dei singoli comparti del manifatturiero provinciale: positiva per alimentare (+2,9%) e confezioni (+4,1%) che, di fatto, nel trimestre in esame confermano l’inversione del loro trend; stabilità per macchinari; in espansione si confermano le altre industrie (+10,8%, in continuità con il trend); in moderata flessione mobili (-5,0%) e prodotti in metallo (-7,4%); performance inferiori alla media, infine, per quanto riguarda legno (-9,6%) e calzature (-28,6%).

Dal punto di vista territoriale, la dinamica della produzione manifatturiera è stata peggiore nel comprensorio di Forlì (-5,2%) rispetto a quello di Cesena (-1,5%). Per il quarto trimestre del 2024, il sentiment degli imprenditori intervistati si attesta su una stabilità di produzione e fatturato, crescita degli ordinativi (interni ed esteri) e lieve contrazione dei livelli occupazionali.