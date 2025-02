Pubblica Assistenza, tesseramento al via

A Savignano la Pubblica Assistenza Comprensorio del Rubicone, che comprende i Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Borghi, affiliata all’Anpas, ha iniziato la campagna associativa 2025. La quota annuale di ogni nucleo famigliare che vuole diventare socio contribuente è di 15 euro da versare tutti i giorni presso la sede in via Dario Montemaggi 1, ex via Pietà 100, oppure presso tutti gli uffici postali con il bollettino che la Pubblica Assistenza sta inviando a casa a chi è già socio, presso gli sportelli di RomagnaBanca Credito Cooperativo sul conto Iban IT 33 W 08852 680500200 10087271 o ancora presso la merceria Zea in corso Vendemini 68 di fronte alla biblioteca comunale. Per chi non li riceve a casa, i moduli sono reperibili presso la sede. La Pubblica Assistenza provvede a trasportare gli ammalati dall’abitazione negli ospedali o nelle case di cura per esami e controlli e aiuta gli anziani, in caso di bisogno, per visite specialistiche. La Pubblica Assistenza del Rubicone fu fondata nel settembre 1991 per opera di 17 soci.

