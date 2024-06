Pure il pubblico registra numeri da record

Quanto a pubblico, il Cesena è già da playoff in serie B, prima ancora di cominciare il campionato. Naturale considerando che questa piazza come passione e fedeltà è da alta cadetteria. Come affluenza media, il Manuzzi non solo è stato il primo stadio di tutta la C, inserito nella classifica di quelli di B è al sesto posto con 10.084 presenze a gara, + 12,8% rispetto alla stagione precedente (8793), pure abbonati aumentati (+7.4%) ossia 6535 a confronto dei 6052 dell’anno precedente. Cesena come media raffrontata alla B di questa stagione è quindi al sesto posto preceduta da Sampdoria (22840), Palermo (22717), Bari (17366), Parma (13441), Catanzaro (10377 con una gara in meno avendo giocato la prima giornata a Lecce) poi appunto il Cesena (10084) che è davanti di poco a Modena (10066) e Reggiana (9785). Davanti ai tifosi bianconeri soltanto grandi piazze di grandi città o il Parma che è approdato in A diretto vincendo il campionato. In serie B in questa stagione complessivamente l’affluenza media a partita è stata di 9100 spettatori. Un Cesena quindi da record anche sugli spalti, le tre gare più seguite in stagione al Manuzzi sono state quella che ha sancito la matematica promozione in B contro il Pescara del 30 marzo (1-0, spettatori 15547), il derby con il Rimini del primo ottobre (5-2, presenze 14022) e il big match del 17 dicembre con la Torres (1-1, paganti 12647). Per avere un’idea totale di cosa sia la B come affluenza spettatori ecco i dati complessivi della stagione regolare da poco conclusa, inerenti le prime otto posizioni: in testa la Sampdoria (433959), poi Palermo (431619), Bari (329959), Parma (255388), Modena (191263), Catanzaro (186787), Reggiana (185910).