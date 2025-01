Quattro domeniche con la commedia dialettale

La rassegna dialettale dedicata a Fausto da Longiano, organizzata dalla Filodrammatica Hermanos e patrocinata dal Comune di Longiano, in collaborazione col teatro Petrella e con la Federazione italiana teatro amatori, giunge quest’anno alla sua ventiduesima edizione.

Quattro appuntamenti la domenica pomeriggio nella cornice del Petrella, con la verve, l’ironia e il grottesco delle pièce recitate rigorosamente in dialetto romagnolo e messe in scena dalle migliori compagnie della Romagna, con inizio sempre alle 15.

Si parte domani con "La buseja" (La bugia), commedia brillante in 3 atti di Alfredo Visani, messa in scena dalla compagnia teatrale "T.P.R. Doppio gioco" di Faenza. Domenica 12 la compagnia teatrale "Cvi de mi Paes Aps" di Vecchiazzano presenterà "Vacanzi furzedi" (Vacanze forzate), commedia brillante in 3 atti di Antonella Zucchini. Domenica 19 la compagnia teatrale "La carovana" di Rimini presenterà "L’America" 3 atti brillanti di Pier Paolo Gabrielli. Domenica 26 la compagnia teatrale "La Carovana" di Rimini presenterà "E vedve allegre" (Le vedove allegre) commedia in tre atti di Pier Paolo Gabrielli.

Domenica 2 febbraio è in programma la premiazione della rassegna con la consegna del premio della giuria popolare. La compagnia teatrale Filodrammatica Hermanos di Longiano chiuderà in bellezza, mettendo in scena la commedia "Quand e nas un vec" (Quando nasce un vecchio), commedia brillante in tre atti di Giusi Canducci.

Info e prenotazioni al 347.7739441 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e 0547.666008 dalle 14 del giorno dello spettacolo. La biglietteria apre alle 14 nei giorni di spettacolo. Ingresso 8 euro.

Ermanno Pasolini