Quattro gare per pensare anche al futuro

Battuto l’ennesimo record, ossia quello di avere potuto finalmente festeggiare la promozione in casa dopo ben 43 anni, Toscano ha sempre detto che la stagione non è finita; mancano infatti ancora quattro gare e la Supercoppa contro le vincenti degli altri due gironi.

Il tecnico calabrese ha ripetuto che dopo essere già entrato nella storia bianconera vuole fare ingresso in quella assoluta della serie C cercando di uguagliare o addirittura battere il record di punti del Catanzaro della scorsa stagione, 96. Quindi per arrivare pari servirebbero tre vittorie e un altro punto, per superarlo solo successi. Questa è una squadra che, chiunque giochi, non ha mai mollato il pezzo, la forza mentale e la determinazione sono state la priorità di una stagione indimenticabile. Quindi anche in queste ultime quattro partite niente sconti e non solo per il record ma soprattutto perché questo gruppo è fatto così, l’ha nel dna proprio e del tecnico. Inoltre questo finale di torneo servirà al ds Artico e alla società per avere ulteriori indicazioni sui singoli tenendo conto che gli interventi sulla rosa in B saranno non pochi e sostanziali per aumentarne in modo esponenziale qualità, fisicità ed esperienza indispensabili nel nuovo campionato.

La Juventus Next Gen è in zona playoff e lotta per restarci, è un gruppo di talenti, tecnica quindi di buon livello. Già all’andata per i romagnoli fu dura batterla (1-0), decisivi una prodezza di Pisseri e il gol di Pieraccini. No, non è finita anche se la B è già certificata, lo spirito di questo Cesena è indelebile.

re.ce.