Questa mattina l’ultimo saluto a Ester Rossi

Oggi si terranno i funerali di Ester Rossi che a Cesenatico era nota per essere stata la responsabile dell’ufficio postale in centro e per il suo ruolo come volontaria nell’associazione Anteas, in progetti centrati sull’inclusione sociale e l’aiuto alle persone bisognose e portatrici di handicap. Ester aveva 84 anni e da tempo soffriva di problemi di salute. I parenti e le tante persone che le volevano bene potranno darle l’ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria Goretti dove alle 10.30 si terrà la funzione religiosa.