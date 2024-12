Raccolta dell’olio alimentare: le colonnine hanno fatto 13

È stato potenziato il servizio di raccolta oli alimentari a Cesenatico. Hera in accordo con il Comune ha deciso di implementare in modo permanente il servizio di raccolta con delle colonnine, accessibili 24 ore su 24. Nello specifico sono state collocate 4 nuove colonnine stradali in viale Trento, in piazza del Monte, in viale Mazzini nel parcheggio del cimitero e in viale Dante Alighieri a Villamarina. Queste colonnine vanno ad aggiungersi alle 9 colonnine già presenti a Cesenatico in via Campone Sala, in via Cesenatico a Bagnarola, in via Gramsci e in via Reno vicino ai supermercati di Madonnina-S. Teresa, in piazzale Crispi nella zona della stazione a fianco dell’Eurospin, in via Litorale Marina a Villamarina Monte vicino alle scuole, in via Caduti di tutte le Guerre a Villalta e in via Galileo Galilei a Valverde e all’esterno della stazione ecologica in via Mesolino.

L’olio alimentare esausto può essere sempre conferito anche all’ecomobile presente inn determinate giornate nei vari quartieri. L’olio va raccolto in delle bottiglie di plastica ma non va versato nelle colonnine, bensì conferito nelle bottiglie chiuse con il tappo. Hera vuole sensibilizzare i cittadini sull’importanza di non versare l’olio esausto nel lavandino perchè finisce inevitabilmente per inquinare. Grazie ad un accordo con Eni, la società Hera può trasformare l’olio vegetale esausto in biocarburante, che a sua volta sarà utilizzato per alimentare una parte dei mezzi aziendali per la raccolta dei rifiuti urbani.

g.m.