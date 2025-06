"Raccolta differenziata da sperimentare anche nei parchi"

La raccolta differenziata dei rifiuti non entra nei parchi pubblici. Lo denuncia il gruppo consiliare di Cesena Siamo Noi che aveva presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sull’assenza di contenitori per la raccolta differenziata nei parchi, un problema segnalato da numerosi cittadini, insieme alle proteste per le condizioni di sovraccarico e degrado dei cestini dell’indifferenziato. Spiega Csn in una nota: "La risposta dell’Assessore alla sostenibilità ambientale Luca Bertani, esponente del Movimento 5 Stelle, è stata chiara quanto deludente: nessuna sperimentazione in programma, nessuna campagna di sensibilizzazione ambientale, nessun progetto per estendere la raccolta differenziata oltre il centro storico. Secondo l’Assessore, estendere la raccolta differenziata nei parchi sarebbe troppo costoso e poco efficace, in quanto la qualità del conferimento da parte degli utenti non sarebbe adeguata. Una motivazione che, di fatto, scarica la responsabilità sulla cittadinanza e rinuncia in partenza a qualsiasi azione di miglioramento o sensibilizzazione".

"Una risposta che sa di rinuncia preventiva e che conferma quanto l’Amministrazione comunale sia più attenta alle difficoltà gestionali che non agli obiettivi ambientali o formativi" dichiarano i consiglieri Marco Giangrandi e Denis Parise.

Per superare questa situazione e avviare un vero percorso di sostenibilità concreta, il gruppo Cesena Siamo Noi propone:

Sperimentazione in almeno tre parchi pubblici cittadini, con l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata (plastica, carta, indifferenziato), e monitoraggio dei risultati per sei mesi.

Avvio di una campagna informativa e formativa, con cartellonistica nei parchi, attività nelle scuole e il coinvolgimento delle famiglie, per promuovere il corretto conferimento dei rifiuti.

Integrazione con il servizio di raccolta di Hera, per garantire il ritiro separato nei parchi oggetto della sperimentazione.

Coinvolgimento delle associazioni ambientaliste e dei comitati di quartiere nel monitoraggio e nella gestione dei punti di raccolta.

Introduzione di contenitori mobili per la raccolta differenziata durante eventi pubblici, feste e mercati.

"Il rispetto dell’ambiente comincia dai piccoli gesti quotidiani. Se i parchi pubblici non educano al rispetto dei beni comuni, che esempio vogliamo dare?" concludono i consiglieri di Cesena Siamo Noi.