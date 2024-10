Rc auto, la stangata è assicurata. Prezzi in aumento dell’8 per cento

Assicurare un’auto a Cesena quest’anno costa mediamente 386,5 euro, il 7,8% in più rispetto ai 358,7 spesi nel 2023. Lo dicono i dati rilevati da uno studio di Segugio.it, che certificano l’ennesima impennata dei costi coi quali gli automobilisti sono costretti a fare i conti e che rafforzano una tendenza ormai in voga da anni, arrivata in rapidissima successione dopo il temporaneo rallentamento registrato durante la pandemia quando però, serve ricordarlo, per lunghi mesi ci furono pochissime deroghe al divieto di mettersi alla guida. Volendo provare a vedere il bicchiere mezzo pieno, il dato cesenate è comunque decisamente inferiore sia a quello medio emiliano romagnolo sia a quello nazionale, con punte che (nel Lazio, +14,8%) hanno superato i 520 euro. Volendo analizzare i primi 9 mesi del 2024, in Emilia-Romagna si è invece registrato un premio medio di 410,8 euro, in crescita del 7,2% sul 2023. Gli aumenti hanno caratterizzato tutto il territorio, con l’eccezione della Calabria, dove i premi sono calati dell’1,8% e del Molise (-0,9%). Se si esamina l’andamento dell’Emilia-Romagna si nota invece che a guidare la classifica degli aumenti è la Provincia di Reggio Emilia, con un +9,7%, seguita da Ravenna (+8,8%) e Piacenza (+8%). Il +7,8% di Forlì Cesena è condiviso dall’area di Bologna, dove però il prezzo medio è più alto, a quota 422,8 euro. I rincari più contenuti si sono invece registrati a Ferrara e Parma, entrambe con un +4,1%, seguite da Rimini (+6,6%) e Modena (+6,8%). "In questo contesto – ha commentato Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it -. l’assicurazione auto è diventata una spesa sempre più onerosa. Tuttavia, seguendo alcuni accorgimenti è ancora possibile risparmiare. Occorre innanzitutto valutare diverse offerte da parte di molteplici assicuratori al momento del rinnovo. Secondo uno studio elaborato da Ivass, ai nuovi assicurati viene infatti applicato uno sconto tra il 12 ed il 19% rispetto a chi rinnova, a parità di condizioni. In questo senso utilizzare un servizio di comparazione permette di valutare contemporaneamente più offerte e scegliere quella più adatta, risparmiando oltre il 50% in oltre un terzo dei casi".

Luca Ravaglia