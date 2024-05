Residenze estive di lusso al Villa Monti Suites & Aparts

Nel centro di Cesenatico apre i battenti una nuova struttura ricettiva. È ’Villa Monti Suites & Aparts’, un edificio storico all’interno del quale sono stati ricavati quattro appartamenti. Siamo in via Manzoni a pochi metri da piazza Comandini, a due passi dal porto e dal lungomare. Qui lo Studio Pederiva ha realizzato un intervento di pregio, recuperando una villa con un progetto di radicale ristrutturazione in tutti gli ambienti. Gli alloggi ricavati sono dotati di tutti i servizi e sono stati arredati con finiture di pregio, tant’è che queste residenze estive si collocano sul profilo luxury. All’interno ci si sente coccolati e soprattutto circondati dal confort. Ogni appartamento ha la sua identità, ma ci sono denominatori comuni importanti e speciali, come ad esempio il rubinetto lava piedi fuori da ogni portone d’ingresso. La tecnologia la fa da padrone, ma c’è anche tanto gusto negli arredi curati da Elisabetta Negrisolo, nella carta da parati e nei tendaggi. Il giardino sul retro è una favola, curatissimo e dotato di servizi, una dependance ed un chiosco bar per organizzare aperitivi, feste o semplicemente godere il centro di Cesenatico immersi nel verde sotto le stelle. La proprietà non ha badato a spese e la qualità si vede eccome. Il mercato di riferimento di queste suite è quello dei turisti che amano il bello, apprezzano i dettagli e hanno naturalmente una buona disponibilità di spesa. In questi giorni ciò che salta gli occhi, attira e incuriosisce sia i residenti del centro di Cesenatico che i turisti, è una grande statua a grandezza naturale di colore rosso nominata ’Ambrogio’, che spicca all’esterno della facciata, per salutare i passanti. ’Villa Monti Suites & Aparts’, gestita da Filippo Pederiva ed Elisabetta Negrisolo (foto), sarà inaugurata oggi con un party ad invito nel giardino.

Giacomo Mascellani