"Ricerco un futuro migliore per Cesena basato su valori di trasparenza e giustizia in cui continuo a credere"

"Da quando ho iniziato ad interessarmi alla nostra città – dice Fabrizio Faggiotto della Lista civica Insieme – il mio impegno ha portato a risultati tangibili, ma anche a sfide difficili. Come quando nel 2019 l’ex sindaco Paolo Lucchi ha presentato una richiesta di danni di 100mila euro contro di me per la mia inchiesta relativa all’ampliamento del centro commerciale Montefiore. Nonostante la piena condanna in primo grado di Lucchi, questi ha deciso di appellarsi. Nonostante questa azione giudiziaria, il mio impegno per difendere i valori della democrazia non è mai venuto meno. Insieme possiamo costruire un futuro migliore per Cesena, basato su valori di giustizia e trasparenza, capisaldi in cui continuo a credere fermamente e che non devono mai mancare in una comunità".