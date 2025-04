Ricostruzione post alluvione,. Lucchi: "FdI faccia la sua parte"

Dopo che nei giorni scorsi era stata resa nota la comunicazione post alluvione con la nuova ordinanza del commissario a Roncofreddo, la consigliera regionale Francesca Lucchi si è attivata presso la Regione per chiedere chiarezza in merito al mancato rifinanziamento degli interventi di messa in sicurezza sulle strade colpite dagli eventi alluvionali. Ha detto Francesca Lucchi: "Stiamo parlando di arterie fondamentali come le vie Rudigliano, Peschiera, Compagnia e Rubicone, che rappresentano collegamenti vitali per i residenti, le imprese agricole e le attività produttive della zona. Dopo l’alluvione del maggio 2023, a Roncofreddo erano stati inizialmente assegnati 3,45 milioni di euro con l’ordinanza commissariale n. 13, poi drasticamente ridotti a poco più di 500mila euro con l’ordinanza successiva, la n. 33. Una cifra che copre solo le progettazioni preliminari e non consente alcuna realizzazione concreta. Sono tutte ordinanze del commissario, Figliuolo prima e Curcio quest’ultima".

Francesca Lucchi si era già attivata nei giorni scorsi presso la Regione, chiedendo di farsi carico della situazione e sollecitare la struttura commissariale nazionale, guidata da Fabrizio Curcio, per conoscere i criteri che hanno portato a questa esclusione e sollecitando la Giunta regionale perché valuti ogni possibilità di intervento al fine di garantire che le opere necessarie alla sicurezza e alla popolazione possano essere effettivamente realizzate.

E ha continuato: "Come Regione siamo attivi e proattivi per risolvere i problemi. Dispiace leggere attacchi personali e irrispettosi verso Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo, da parte di una forza politica che in quasi due anni sul territorio ha portato avanti solo polemiche sterili e futili che non hanno portato a nulla, nemmeno a un loro consenso elettorale. Anche in questa nuova fase, in cui c’è un dialogo e una apertura col Governo, da loro guidato, grazie alla figura del commissario Curcio, dimostrano di non saper leggere la nuova fase storica e a criticare senza conoscere e senza nemmeno la pazienza o l’interesse di leggere i numeri scritti negli atti formali. La sicurezza dei territori montani e collinari è un tema che riguarda tutta la regione, non solo le aree coinvolte".

Francesca Lucchi conclude dicendo: "E’ finalmente in corso un dialogo con Sogesid, struttura identificata dal Governo, di cui sempre l’onorevole Alice Buonguerrieri fa parte, a svolgere alcune opere come quelle in oggetto, dopo un periodo di attesa di circa 16 mesi, con l’obiettivo di recuperare parte del tempo perso. Spero che prima o poi Fratelli d’Italia inizi, se non a collaborare, a portare rispetto istituzionale per i sindaci del territorio, perché in questa fase stanno tutti lavorando seriamente e in prima persona, per il bene dei loro comuni, a prescindere dal colore politico".

e. p.