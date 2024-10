Rigenerazione, bando per tre edifici in disuso

Ex Lazzaretto, ex Mulino di Serravalle, Acquedotto di Ponte Abbadesse: il Comune di Cesena cerca soggetti interessati a gestire e valorizzare questi tre antichi edifici in disuso con una concessione di 50 anni. "Questi tre luoghi del patrimonio comunale – commenta l’assessore con delega al patrimonio Christian Castorri – sono ben noti ai cesenati non solo perché si trovano in vie particolarmente centrali e frequentate della nostra città, via Mulini, via Mura di Porta Fiume e via Sorrivoli, ma anche per aver ricoperto, in epoche passate, una funzione sociale importante legata allo sviluppo della nostra città. La finalità principale del bando – è quella di concedere a privati questi beni di proprietà dell’Ente per rendere possibile una loro riqualificazione e rifunzionalizzazione tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione che favoriscano l’avvio di attività economiche ma anche di attività di servizio per la collettività". Il bando è reperibile sul sito del Comune.