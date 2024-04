Roberto Perini mette le mani nell’Oro Bianco

L’imprenditore Roberto Perini ha rilevato l’Oro Bianco, il noto locale sul lungomare di Cesenatico angolo via Ferrara, che per 22 anni era stato gestito dalla famiglia dell’imprenditore Giacomo Nolo. Perini, il quale è anche sommelier professionista, è già titolare di altri quattro locali a Marina di Ravenna, che sono il Riesling, il Mexico, il Wine Lab e la Cascina del Reasling. Si tratta di un professionista molto stimato, il quale ha concretizzato un suo grande desiderio, come lui stesso racconta: "Aprire un locale a Cesenatico era il mio sogno e per questo motivo sono molto contento di aver rilevato dall’amico Giacomo Nolo, oltre all’Oro Bianco, anche il ristorante Torrice Bistrot e l’albergo 1920 Music Hotel". L’Oro Bianco continuerà ad essere una Champagneria, ma con un po’ di leggerezza e la possibilità di passare da uno Spritz ad un Dom Pèrignon, seguiti dal bar tender Gian Maria Bernacci, il quale punta molto sui cocktail, con una cinquantina di proposte di alto profilo, aperitivi classici e accompagnati da piatti dello chef, serate a tema con musica e proposte gastronomiche abbinate.

Il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 7.30 del mattino con le colazioni di Adele Verdone sino alle ore piccole, ma con una grande attenzione ai dettagli. "Puntiamo a consolidare e sviluppare il progetto dell’Oro Bianco – prosegue Perini –, ma teniamo molto alla cucina, mantenendo una linea importante con lo chef Alessandro Barducci, ma con delle novità introdotte attingendo dall’esperienza del Reasling, con crudità e pasta fatta in casa, per una nuova combinazione di sapori. Il 5 maggio apriremo la terrazza sul lungomare, un luogo esclusivo che avrà una sua identità, per le estati da vivere sotto le stelle, in uno spazio unico, arredato con tavolini particolari e tanto verde".

La novità dell’Oro Bianco testimonia la vivacità di un settore che a Cesenatico è molto vitale. Se sul porto canale c’è un grande fermento nei ristoranti, sul lungomare la partita si gioca sulla ristorazione ma anche sui pub ed i locali dedicati ai giovani ed alle compagnie desiderose di ritrovarsi al mare. Poco distante, sempre in viale Carducci, recentemente ha aperto i battenti l’Art by Mbt, il nuovo locale di Massimiliano Baldacci Torroni e di Ivan Mazzucchelli, realizzato nello stabile che per due anni hanno ospitato il pub "Rebel". Proseguendo in viale Carducci, c’è stato anche il taglio del nastro per Sapor Pub & Cocktail Bar, una nuova attività che unisce cocktail, birre artigianali e abbinamenti con pizze di qualità e proposte gourmet. In viale Trento deve invece ancora aprire l’attività che prenderà il posto del Myst, dove si stanno realizzando dei lavori di ristrutturazione.

Giacomo Mascellani