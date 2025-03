Rocchio va a tutto gas. Accordo col Tony Kart

Il pilota cesenaticense Gino Rocchio è entrato nel team Tony Kart Ufficiale. La notizia era nell’aria, dopo la separazione dal Team Monster K Racing di Juri Serafini, al quale pure il campione romagnolo era davvero molto legato, al punto da considerare il proprietario come una sorta di secondo padre. Adesso c’è l’ufficialità e il Tony Kart, come lo ha definito lo stesso Rocchio, è un nome che non ha bisogno di presentazioni, essendo leader mondiale nella produzione di kart, con un reparto corse che ha visto crescere al suo interno grandi piloti che nelo corso degli anni hanno saputo scrivere pagine inedelebili anche nella storia della Formula 1, partendo prima di tutto dal fuoriclasse tedesco Michael Schumacher, da suo fratello Ralf Schumacher e per arrivare ai tempi attuali e al nome di Sebastian Vettel.

Il giovanissimo Gino Rocchio passa dunque da un grande team all’interno del quale ha conquistato tante soddisfazioni ed è cresciuto in pista, una gara dopo l’altra, ad una squadra che, facendo un paragone calcistico, nel mondo dei kart è come il Real Madrid. A Cesenatico, dove Gino Rocchio tiene in bacheca i grandi trofei vinti da campione italiano, non c’è nemmeno il tempo di fare festa per l’importantissimo accordo raggiunto e grazie al quale l’asticella delle ambizioni può salire ulteriormente, perchè già nei prossimi giorni sono in calendario impegni a livello internazionale, come anticipa lo stesso pilota romagnolo: "Per me è un grande onore essere stato scelto come pilota ufficiale dal team Tony Kart. Questo fine settimana sul circuito di Campillos, in Spagna, inizieranno le prove ufficiali e dalla settimana prossima, prenderà il via la prestigiosa gara ’Champion of the Future’. Successivamente parteciperò al Campionato Europeo Fia, in calendario sempre sul kartodromo di Campillos, in Spagna. Gli altri appuntamenti successivi saranno a Portimao in Portogallo, in Italia a Viterbo, a Rodby in Danimarca e a Kristianstad in Svezia, dove, dopo la finale del campionato Champion of the Future, si disputerà il Mondiale Fia Karting 2025. Sarà una stagione impegnativa, ma sono molto sereno e determinato a dare il massimo".

Questo è dunque un grande momento per Rocchio, in quanto conoscerà gli uomini della sua nuova squadra e potrà provare un kart costruito con materiali tutti al top. Nell’ultima gara disputata col precedente team, sul circuito di Franciacorta, dove si sono sfidati 79 promesse provenienti da tutta Europa, il campione romagnolo si è classificato decimo, un piazzamento che considera un buon risultato, specie tenendo conto del fatto che alla gara erano iscritti i migliori driver in circolazione della categoria a livello europeo, la maggior parte dei quali sono più grandi di lui. Gino a soli 15 anni sta dunque confermando il suo grande talento e si prepara a vivere un’annata a tutto gas sui palcoscenici internazionali.