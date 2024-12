Rock al femminile al Noi Lounge. Stasera sul palco Silvia Wakte

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Questa sera il primo appuntamento è alle 22 con Silvia Wakte (nella foto), chitarrista e cantante formatasi musicalmente tra l’Italia e gli Stati Uniti, capace di viaggiare in territori dove il rock è donna e lasciare il segno, fra epoche, contaminazioni e tabù. Tra le sue collaborazioni e formazioni, ci sono The Godivas, Ladies Zeppelin, SixinThe City, Paolo Simoni, Crozza nel Paese delle Meraviglie, Chic, Tricarico, Paolo Cevoli e Cheryl Porter. L’ingresso costa 21 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico.

Domani sera, sempre alle 22, i riflettori saranno tutti per l’Alessandro Scala Groovology Trio, un terzetto energetico di grande impatto, capitanato dal talentuoso sassofonista Alessandro Scala, composto da musicisti di primo piano della scena jazz italiana ed internazionale. Il trio propone una efficace miscela di jazz, funk, bossanova & boogaloo, con un repertorio molto accattivante e originale ispirandosi al sound Blue Note degli anni 50 e 60, per arrivare alle nuove sonorità del jazz. Durante il concerto verranno suonati brani inediti e originali di matrice Nujazz, scaturiti dalla penna del leader, con un mix di sonorità che spazieranno in vari stili della musica jazz fino ad arrivare il nu jazz. Sul palco Alessandro Scala al sax sarà accompagnato da Sam Gambarini all’organo e Stefano Paolini alla batteria. L’ingresso costa 21 euro incluso un drink. La rassegna del Noi Lounge Music Club proseguirà poi la settimana successiva, con altri appuntamenti rigorosamente live, per la direzione artistica di Fabio Nobile.

Giacomo Mascellani