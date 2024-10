Romagna Rfc, buona la seconda. In amichevole 5 mete e Badia ko

Con il test match a Badia, il Romagna Rfc ha completato gli impegni pre-campionato in vista del ritorno in serie A: dopo la buona prova con il Villadose, anche questa seconda amichevole si è conclusa con un risultato utile. I Galletti hanno infatti avuto la meglio sui veneti per 33-26, con 5 mete segnate. Chiuso il primo parziale in vantaggio 14-5, nella seconda frazione di gioco i romagnoli hanno consolidato il proprio vantaggio con altre due mete, per poi subire la rimonta del Badia, che con tre mete nella porzione centrale del parziale ha riportato la situazione in parità. L’ultimo guizzo però è stato del Romagna, che nel finale ha trovato un’altra marcatura pesante per il 33-26 finale. Ora per i galletti un fine settimana di riposo, prima dell’esordio in campionato del 13 ottobre, sul campo del Rugby Napoli Afragola, mentre il 20 ottobre sarà la volta del debutto sul campo di casa, con L’Aquila. Romagna Rfc: Giannuli, Foschini, Vincic, Di Lena, Tauro, De Celis, Sergi, Maroncelli, Marini, Zani, Fela, Maiga, Mazzone, Sparaventi, Fantini. A disp: Calbucci, Pirini, Bissoni, Lamptey, Scermino, Perju, Burioli, Martinelli, D’Agostino. All: Askew.

Riguardo al settore giovanile, invece, Il percorso di formazione promosso dal Romagna Rfc e indirizzato ai giocatori dei club della franchigia in questa nuova stagione si arricchirà con un nuovo progetto dedicato agli Under 23. Così come l’estensione delle attività del Polo di Sviluppo alla categoria Under 14, altra importante novità di quest’anno, è finalizzata ad affiancare i ragazzi nel salto al settore giovanile, il progetto per gli Under 23 rappresenta un ultimo e fondamentale gradino con cui consolidare la formazione dei giocatori e accompagnarli nel delicato passaggio in seniores.