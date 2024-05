Rotary Club Valle del Rubicone a fianco degli Amici di Don Baronio

A Savignano sul Rubicone in Borgo San Rocco presso l’associazione "Amici di Don Baronio" in via Matteotti, 28 il Rotary Club Valle del Rubicone ha proceduto alla consegna del service 2023-2024 a loro dedicato. Dice la presidente Monica Morri: "Si tratta di un frigorifero industriale da 700 litri costato 1.830 euro, pagato interamente da noi. La direzione del Don Baronio ci aveva segnalato questa loro necessità come dotazione della cucina per migliorare la qualità dell’accoglienza dei ragazzi, dei gruppi e delle famiglie che frequentano il centro. Abbiamo consegnato il frigorifero, molto apprezzato in quanto quello vecchio non funzionava più a dovere, insieme ai soci rotariani Giancarlo Biondini, Maurizio Urbini e Giordano Zamagni, a don Davide Pedrosi parroco di Castelvecchio e Alessio Tomei volontario del Don Baronio". L’associazione promozione sociale "Amici di don Baronio" nasce nel 2010 con lo scopo di creare spazi di aggregazione per tutta la comunità e per tutte le fasce d’età, attraverso la ristrutturazione e la trasformazione d’uso dell’istituto. Da gennaio 2021 ospita le attività pomeridiane, con circa 50 bambini, durante tutto l’anno scolastico, con attività di doposcuola e aiuto compiti. All’interno della grande struttura si svolge anche l’attività di fondazione Enaip. Attualmente la casa ospita esperienze di gruppi composti dai 10 ai 25 partecipanti, con un’affluenza annuale di circa 400 partecipanti. L’associazione si preoccupa di coordinare la realizzazione di tutte queste proposte affinché gli ambienti dello stabilimento possano essere impiegati in modo funzionale, valorizzando le potenzialità della struttura per proporre differenti tipologie di servizio per tutti i cittadini. Tutte queste situazioni permettono di acquisire più sicurezza e maggior consapevolezza di far parte di una comunità; aspetti che rispondono al bisogno del senso di appartenenza dell’uomo, rendendo così l’individuo cittadino attivo e artefice di un cambiamento positivo nella propria realtà. Ha concluso don Davide Pedrosi: "Grazie al Rotary Club Valle del Rubicone per essere sempre al nostro fianco. Questi gesti di solidarietà e di aiuto permettono a realtà come la nostra a continuare a svolgere attività e sostenere la comunità".

Ermanno Pasolini