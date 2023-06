Rotary e Lifc insieme contro la fibrosi cistica

di Giacomo Mascellani

Tre fra le più importanti realtà del volontariato e dello sport del nostro territorio, uniscono le forze e si impegnano per un progetto inclusivo unico in Italia. L’appuntamento è domani nella sede del Circolo Vela Cesenatico, sulla spiaggia di Ponente in via Pian del Carpine, dove alle 20 si terrà la ’Cena di inizio estate’. In cabina di regia ci sono il Rotary Club Cesenatico Mare, la sezione Romagna della Lifc (Lega italiana fibrosi cistica), e il Circolo Vela.

L’occasione è la presentazione del progetto di inclusione ’Una Vela per respirare liberi’. Questa iniziativa è nata lo scorso anno ed è stata molto apprezzata dai bambini e dai ragazzi affetti da fibrosi cistica, i quali fanno riferimento all’ospedale Bufalini di Cesena, dove quotidianamente sono curati ed assistiti per l’eccessiva produzione di muco nei polmoni, che causa seri problemi all’apparato respiratorio e non solo. L’aria marina ricca di sale, è considerata un aerosol naturale e così Elena Balestri, fisioterapista del centro di cura Fibrosi Cistica di Cesena, di cui è responsabile la dottoressa Maura Ambroni, ha avuto l’idea di sperimentare la vela, sempre per migliorare la respirazione.

Il presidente del Circolo Vela Cesenatico, Stefano Morgagni, ed il presidente del Rotary Club Cesenatico Mare, Francesco Gori, si sono impegnati per concretizzare questo progetto, potendo contare anche su una colonna dei velisti, l’inossidabile istruttore Giuseppe Dimilta, che tanto ha dato per accogliere nel migliore dei modi tutti i 14 giovani e giovanissimi partecipanti lo scorso anno. Questo dà lustro a delle eccellenze, che sono il Bufalini e la sede della Lifc di Cesena in viale Carducci, dove vengono seguiti 200 affetti da fibrosi cistica delle tre province romagnole e di parte delle Marche.

Gori è felice di rinsaldare questo rapporto: "Siamo orgogliosi di essere stati i primi a partecipare ad una iniziativa che potenzialmente è replicabile in tutte le località marine dove sono presenti il Rotary ed i circoli velici. Dopo il primo anno, noi rotariani siamo più che mai convinti della bontà del progetto".

Stefano Morgagni crede in questo gioco di squadra: "L’evento di sabato sera apre tradizionalmente la stagione ed invitiamo tutti i soci, con i quali condividiamo obiettivi e progetti. Tra questi vi é quello che vede la partnership con il Rotary Cesenatico Mare e la Lifc Romagna. Nella serata parleremo anche del Campionato del mondo della categoria Hobie Cat che organizzeremo dall’11 al 21 luglio, dove per dieci giorni vedremo sfidarsi 200 barche provenienti da tutto il mondo. Con noi ci saranno anche dei campioni che da sempre fanno parte del nostro sodalizio".