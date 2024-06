Roxy Bar, dieci anni dalla parte di Vasco

Dieci anni sui palcoscenici di tutta Italia con le canzoni di Vasco Rossi. Con un concerto tutto dal vivo il gruppo Roxy Bar con il tributo a Vasco Rossi, ha festeggiato il decennale sul palco proprio nello stesso luogo dove iniziarono dieci anni fa: alla festa di Sant’Eurosia a Castelvecchio di Savignano sul Rubicone. Il gruppo è composto da Claudio Dell’Aquila cantante di Lugo di Romagna, Andrea Amadori batterista di Ruffio di Cesena, Joe Salvati bassista di Gatteo, Christian Campedelli chitarrista di Savignano sul Rubicone, Filippo Sorci chitarrista di Fano e Andrea Delorenzi tastierista di Bellaria Igea Marina. Portavoce del gruppo è Andrea Amadori. Quando è nato il gruppo?

"Nel 2014 da una nostra idea in quanto eravamo e siamo grandi fan di Vasco".

Solo canzoni di Vasco nei vostri concerti?

"Sì, perchè abbiamo voluto creare questo tributo al più grande e amato cantante rock italiano, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo".

Avete mai avuto contatti con Vasco?

"Direttamente con lui no, ma alcuni suoi musicisti spesso sono venuti ospiti nei nostri concerti come Claudio Golinelli detto ‘Il gallo’, storico bassista di Vasco e Andrea Innesto detto Cucchia, saxofonista di Vasco". Quanti canzoni proponete nei vostri concerti?

"Solitamente sono circa venticinque fra repertorio standard e bis. Lo spettacolo non è sempre uguale perchè c’è quello predisposto per il tour estivo e quello invernale. A Castelvecchio abbiamo presentato quello nuovo".

La canzone più richiesta?

"‘Alba chiara’ non può mai mancare, ‘Stupendo’ e ‘Rewind’ sono gettonatissimi e che con quest’ultima la gente che ci segue si scatena".

L’episodio più curioso che vi è capitato in questi anni di tributo a Vasco?

"Ce n’è uno che ormai è diventato una prassi. In tutti i concerti quando parte ‘Rewind’, le ragazze ci lanciano reggiseni e mutandine sul palco come accade a Vasco nei suoi concerti. Ormai i muri della nostra sala prove sono tappezzati di una miriade di reggiseni e mutandine".

Le vostre mogli o compagne non sono gelose?

"Assolutamente no perchè hanno capito subito che è un gioco, in quanto sul palco arrivano reggiseni e mutandine ma non siamo mai riusciti a trovare neppure una donna che li ha lanciati". Avete mai pensato di fare un disco vostro?

"No, perchè sono talmente tante le canzoni di Vasco che ci rendono la vita felice così".

Prossime date?

"Fra quelle più importanti la sagra delle ciliege il 31 maggio a Pietracuta, il 1 giugno dentro l’autodromo del Mugello nella serata che precede il Motomondiale, il 12 luglio all’Arena Lido Rubicone a Gatteo Mare, il 2 agosto alla festa del Campet a Bastia di Savignano sul Rubicone, il 18 agosto a Valverde in piazzale Michelangelo. Tutte queste e le altre date sono sulla nostra pagina Facebook e Instagram".