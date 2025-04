Ruba bancomat dall’auto in sosta, denunciato un uomo di 51 anni

Un arresto, cinque denunce e una segnalazione per stupefacenti eseguiti dalla Compagnia Carabinieri di Cesena insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni di Borello, San Piero in Bagno e Verghereto. Un cittadino del Burkina Faso è stato arrestato in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Forlì, perchè deve espiare la pena residua di 3 anni, 11 mesi e 23 giorni di reclusione e pagare una multa di 1.450 euro, per un furto commesso nel gennaio 2019 all’interno di un negozio nel milanese. Un automobilista denunciato perchè controllato alla guida del proprio veicolo, ha esibito una patente di guida falsa. Il documento è stato sequestrato e l’auto sottoposta a fermo amministrativo. Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza in quanto avevano un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge compreso tra l’1,81 g/l e l’1,94 g/l. La patente di guida è stata ritirata ad entrambi per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e le auto nel primo caso affidato a persona idonea alla guida e nell’altro sottoposta a sequestro amministrativo. Un 51enne italiano denunciato per indebito utilizzo di un bancomat rubato in un’autovettura in sosta, sorpreso a prelevare denaro da uno sportello bancomat. Un cittadino straniero per non avere ottemperato al provvedimento del Questore di Forlì-Cesena che gli imponeva l’obbligo di permanenza notturna nella propria abitazione. Uno straniero di 44 anni, è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di cocaina, trovato in possesso di una modica quantità, sottoposta a sequestro.

Ermanno Pasolini