Ruotando, due giorni a tutto gas

Cesena Fiera capitale della Motor Valley. Appuntamento oggi e domani con Ruotando, la due giorni dedicata agli appassionati delle due e quattro ruote dalle 9.30 sino alle 19.30. Protagonisti nei padiglioni di Pievesestina sono le proposte di oltre 250 espositori, per una immersione a 360 gradi nell’universo dei motori, dall’accessoristica alle creazioni artigianali, passando per le concessionarie, le officine specializzate, i motoclub ed i motorcycles. Un capitolo importante in fiera lo scrive l’ampia area kustom con l’esposizione di moto e auto personalizzate, nello stile unico che unisce l’anima vintage e il fascino del classico. Di grande impatto, i carshow, che vedranno in azione una serie di auto americane, sotto i riflettori modelli di moto customizzati. Ma si potranno vedere anche modelli del tipo Cafè Racer, stile tipico della cultura rock anni Cinquanta che richiama lo stile rockabilly e mods. All’interno del salone non mancano aree di shopping, con un’offerta che spazia dall’abbigliamento alla pelletteria, fino ad arrivare agli accessori più iconici, come gli anelli e le catene e portafogli customizzati. Grande novità infine è il Cesena Tattoo Festival con tatuatori di caratura nazionale e internazionale, pronti a lasciare il segno con live tattooing e creazioni personalizzate. Special guest dell’evento sarà William Ferramosca, tatuatore brasiliano con oltre 20 anni di esperienza, famoso per il suo stile realistico che esplora profondità e dettagli.