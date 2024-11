Sab Group Rubicone sconfitta a Macerata

Brutta sconfitta per la Sab Group Rubicone maturata nel campionato di volley maschile di serie B contro la Paoloni: i gialloblù tornano infatti da Macerata con un solo punto dopo aver perso al tiebreak un match che avrebbero potuto vincere e che invece si sono complicati da soli, lasciandosi prendere dalla fretta e dalla paura di commettere errori nelle fasi cruciali della partita. Si parte con coach Mascetti che schiera Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, Nori e Procelli al centro, Bonatesta e Bellomo in banda. Il Rubicone gioca un buon primo set difendendo e murando bene, anche se una serie di errori banali consentono ai padroni di casa di riavvicinarsi fino a 20 punti, che però non bastano per completare la rimonta. Così il Rubicone mette la spunta sul primo parziale. Nel secondo set Macerata parte forte (8-5), ma il Rubicone reagisce restando a contatto fino a quando una nuova serie di errori facilitano un allungo dei padroni di casa (15-12).

La Sab Group però non ci sta, ricuce di nuovo il gap e anzi grazie a un muro di Nori piazza il sorpasso (17-18). Servirebbe l’allungo decisivo e invece arriva un ennesimo blackout: questa volta non c’è più tempo per recuperare e così il computo dei set va in pareggio sull’1-1. Nel terzo parziale il Rubicone in Volley parte bene (5-9), rallenta (16-15), ma dopo un provvidenziale timeout di coach Mascetti ritrova il giusto ritmo che permette alla squadra di vincere 21-25 e portarsi sul 2-1. Nel momento decisivo del quarto set però, con gli ospiti in controllo 10-14 e col successo ormai a portata di mano, si torna nella nebbia: i marchigiani accendo i fari e vincono di un’incollatura 25-23 forzando così il tiebreak. Nel quinto set i romagnoli hanno l’ennesima ghiotta chance arrivando sul 4-8, dopo di che la benzina finisce definitivamente: Macerata ringrazia e vince ancora ai vantaggi 16-14. Sabato prossimo alle 17 i sammauresi proveranno a rifarsi ospitando il Riccione.