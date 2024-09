Saber in gruppo. Berti, palestra e terapie

Allenamento pomeridiano a porte chiuse a Villa Silvia, ieri, per i bianconeri, che oggi si ritroveranno alle 10,30, sempre al Rognoni per la rifinitura prima della gara di domani, sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, alle 16, all’Arena Garibaldi, contro il Pisa. Programma degli allenamenti che, dopo il match con i nerazzurri, riprenderà subito giovedì mattina per preparare la gara di domenica al Manuzzi che, come a Palermo, si gioca alle 15, contro il Mantova. Rientrato stabilmente in gruppo Hreiach Saber che sta lavorando per trovare la condizione migliore dopo il lungo stop. Probabilmente si rivedrà nell’elenco dei disponibili per l’altra trasferta, sempre a Pisa, il 5 ottobre, ottava giornata di campionato. Prosegue, invece, il lavoro differenziato Tommaso Berti: palestra e fisioterapia, per lui l’obiettivo è farsi trovare pronto, dopo la sosta, per la gara interna contro la Sampdoria.

In tema mercato, invece, ieri si era sparsa la voce di un interessamento del Cesena al difensore italo argentino, classe 86, Cristian Ansaldi, attualmente svincolato, l’ultima esperienza al Parma dove la scorsa stagione ha collezionato 16 presenze in B. Una voce seccamente smentita dal ds Fabio Artico. Tornando al campionato, per la gara con il Mantova, è attiva la prevendita dei tagliandi reperibili sul sito, o in tutti i punti prevendita, Vivaticket e presso il Coordinamento Clubs Cesena (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 12.30 e domenica dalle 9 alle 14). Si va avanti con il prezzo dinamico che prevede la suddivisione del periodo in tre fasi, caratterizzate ciascuna da un prezzo differente. Il listino fino a mercoledì: Tribuna vip, intero 65 euro, ridotto 45; Tribuna Numerata, intero 50 euro, ridotto 35; Distinti Superiori, intero 30 euro, ridotto 22; Distinti inferiori, intero 25 euro, ridotto 16.

Andrea Baraghini