Sammaurese ad Imola, servirà un’impresa

Ogni incontro che la Sammaurese deve affrontare assume grande importanza vista la classifica e il peso che di conseguenza si portano dietro i punti in palio. Il confronto di oggi con l’Imolese poi diventa l’occasione per capire se i cambiamenti voluti dalla società possono davvero imprimere una svolta alla stagione: oggi può essere il giorno dell’esordio per Manuel Ferrani e quello della ripresa di un amore che non si è mai spento, quello fra i colori giallorossi e Thomas Bonandi. È una Imolese in salute quella che la Sammaurese si troverà di fronte: la squadra allenata da Gianni D’Amore infatti arriva da cinque risultati positivi, gli ultimi tre sono stati pareggi. Una partenza positiva quella dei rossoblù che in questo momento si trovano in zona playoff, era successo anche la scorsa stagione che il girone di andata dell’Imolese fosse stato da alta classifica, salvo poi accusare una flessione nel ritorno.

Si conoscono alla perfezione fra di loro le due squadre, non solo perché in rossoblù oggi ci sono tre ex come il portiere Adorni, il centrocampista Vasconcellos e l’attaccante Gasperoni, ma sopratutto perché nelle ultime stagioni si sono sempre affrontate; nelle ultime due stagioni anche in coppa e in entrambi i casi il turno lo ha passato la squadra rossoblù. Difficile insomma pensare che uno dei due allenatori possa sorprendere l’altro, conteranno molto quindi l’attenzione in fase difensiva e la concretezza davanti alla porta avversaria, e in questa ultima caratteristica indubbiamente l’Imolese appare più attrezzata. Basta dire che nelle undici giornate di campionato già trascorse solo una volta l’Imolese è rimasta a secco e che sono diciotto i gol finora segnati, sei dei quali da Raffini, il migliore marcatore rossoblù. A Gianni D’Amore oggi mancherà Darrel Abugui, il difensore infatti è squalificato e visto che finora Abugui è stato un punto fermo della squadra questo potrebbe diventare un problema. Per il resto il tecnico dell’Imolese ha tutti a disposizione e dovrebbe confermare lo schieramento con tre difensori puri, quattro centrocampisti con i due esterni che partecipano attivamente alle due fasi di gioco, un rifinitore dietro agli attaccanti che potrebbero essere Raffini e Melloni.

Da parte sua Stefano Protti non dovrebbe discostarsi dalla difesa a quattro, sarà da vedere se vorrà utilizzare Ferrani da subito o inserirlo a gara in corso, tre centrocampisti due esterni e la punta centrale. Per Bonandi vista la sua attuale autonomia è prevedibile la partenza dalla panchina per poi inserirlo magari nella ripresa. Adesso diventa determinante che la Sammaurese sappia sfruttare al massimo le occasioni da rete che riesce a costruire, finora in numero tale che la attuale classifica non fa sospettare: serve insomma più lucidità davanti alla porta avversaria. Si gioca oggi al Romeo Galli di Imola, dirige Federico Tassano di Chiavari, inizio alle 14.30.

Roberto Daltri