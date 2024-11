Sammaurese, obbligatorio vincere. Occhio alla Cittadella Vis Modena

La Sammaurese torna al Macrelli dopo il buon pareggio conquistato sul campo del Piacenza. La classifica obbliga i giallorossi a cercare la vittoria che del resto in questa stagione rimane una vera sconosciuta. L’avversario di turno è il Cittadella Vis Modena, una neopromossa da prendere davvero con le molle, sopratutto per le qualità offensive della squadra allenata da Francesco Salmi. Per una volta è anche troppo facile capire da dove arrivano i pericoli: il Cittadella ha segnato finora quattordici reti con Guidone e Formato, autori di sei reti a testa, le altre due marcature sono state messe a segno da Federico Sala e Giosuè Truffelli.

I modenesi avevano esordito molto bene in questo campionato con due vittorie nei primi due turni, poi l’andamento si è fatto più irregolare e nelle ultime due prove disputate la squadra di Salmi non si è dimostrata brillante raccogliendo un solo punto.

L’avvento di Stefano Protti sulla panchina della Sammaurese sembra aver migliorato l’assetto difensivo, visto che in due incontri, con avversari del calibro di Tau Altopascio e Piacenza la difesa ha subito un solo gol. Adesso l’altro difficile compito da risolvere per il mister diventa come elevare il numero di gol segnati, fino qui sono solo sette le reti messe a segno.

Canalicchio ha scontato la giornata di squalifica ma sembra improbabile il suo impiego viste le condizioni ancora non perfette del difensore ex Rimini, oltre a questo, con Scanagatta sulla destra, Bolognesi a sinistra e coppia centrale composta da Morrri e Sedioli, il reparto difensivo pare aver trovato un assetto convincente.

Stefano Protti dovrà decidere sugli altri reparti, a centrocampo Manuzzi e Maltoni vista la mole di gioco che riescono a sviluppare al momento sembrano irrinunciabili, Nicolò Ravaioli e Arsenijevic potrebbero giocarsi l’altra maglia disponibile.

In avanti, al centro Pacchioni potrebbe essere il riferimento centrale, l’attaccante ex Savignanese deve mettere minuti nelle gambe ma prima di tutto deve tornare al gol visto che da lui dipende molto la pericolosità della squadra.

Il Cittadella Vis Modena si schiera di solito con Formato e Guidone in avanti, dietro di loro agisce Bertani, altro elemento da tenere in considerazione, il centrocampista di Cesenatico non ha ancora segnato in questo campionato ma ha le qualità per farlo.

Sui tredici punti che i modenesi hanno conquistato finora nove sono arrivati in trasferta, questo frutto sopratutto del fatto che il Cittadella ha subito solo quattro reti lontano dal suo campo. Fischio di inizio alle 14,30, a dirigere l’incontro è stato designato Francesco Pio Sarcina di Barletta.

Roberto Daltri