Sampierana a Faenza. Il Gambettola ospita il Solarolo

La ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza oppone le ambizioni della Sampierana e del Gambettola che cercano punti per cullare il sogno playoff al bisogno di punti di chi invece cerca di lasciare la zona bassa della classifica. La Sampierana sarà impegnata sul campo del Faenza, sempre alle prese coi tanti infortuni in settimana i bianconeri hanno messo sotto contratto il portiere Mordenti. Nel girone di ritorno la sqadra di Barontini ha smarrito la costanza che nella prima parte di campionato l’aveva spinta molto in alto. L’incontro è in programma allo stadio Bruno Neri di Faenza. Il Gambettola ormai vede la zona playoff distante otto punti ma vale la pena almeno provarci. Oggi al Comunale arriva il Solarolo che per rimanere fuori dalla bagarre della zona salvezza ha bisogno di mettere punti in cassa. Il Gambettola di Marco Bernacci finalmente ritrova dopo le squalifiche Gadda e Peluso. Si gioca alle 14.30.